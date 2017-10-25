С Киркорова пытаются получить 15,5 млн рублей за плагиат очередной песни

Певца Филиппа Киркорова обвиняют в плагиате песни французской певицы Далиды "Helwa ya Baladi" ("Моя прекрасная родина") и требуют с него 15,5 млн рублей.

Истца - Жильбера Синуэ - представляет адвокат Игорь Трунов, которого Киркоров обвинял в вымогательстве после предыдущей попытки отсудить денег за плагиат для другого французского композитора - Дидье Маруани.

Трунов рассказал ТАСС, что иск подан в Савеловский суд Москвы. В качестве ответчиков фигурируют Филипп Киркоров, компании "Филипп Киркоров продакшн" и "Первое музыкальное издательство", которые осуществляют реализацию дисков и торговлю в интернете. Он полагает, что "сумма иска, которая сейчас составляет более 15,5 млн рублей, будет еще уточняться и, скорее всего, вырастет после получения результатов экспертиз".

"Helwa ya Baladi" была зарегистрирована в авторском обществе Франции в 1978 году и впервые исполненной певицей в декабре 1979 года, передает newsru.com.

Киркоров исполняет эту песню на русском языке под названием "Шелковая нить", она входила в состав трех альбомов.

В исковом заявлении подчеркивается, что Киркоров использует чужое авторское произведение, "значительно переделав его без согласования с авторами".

По словам адвоката, многократное использование композиции в творчестве Киркорова причинило французским авторам серьезный материальный ущерб: "У нас еще не готовы экспертизы по тому, какой вред причинен, сколько денег принесла концертная деятельность Киркорова и сколько ему принесли продажи от реализации дисков".

В конце 2016 года обвинения в плагиате против Филиппа Киркорова выдвинул композитор Дидье Маруани. В "Жестокой любви" российского исполнителя он услышал свою "Symphonic Space Dream". Мосгорсуд не принял иск о взыскании 75 млн руб. за нарушение авторских прав, так как правила подсудности были нарушены. Позднее Киркоров обвинял Маруани и его представителя Трунова в вымогательстве, но уголовное дело возбуждено не было.