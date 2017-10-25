Экс-глава Нацбанка Абхазии задержан за хищение у Владимира Этуша

Бывший председатель Национального банка Абхазии Даур Барганджия задержан по подозрению в хищении 28 млн рублей у своего друга, народного артиста СССР Владимира Этуша.

Информацию подтвердила представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова. Она добавила, что задержание произведено в рамках уголовного дела о мошенничестве в крупном размере. Следователи намерены просить суд об аресте Барганджии.

Ранее супруги Этуш обратились в Следственный комитет РФ с заявлением о хищении у них крупной суммы денег, назвав в качестве подозреваемого экс-главу Нацбанка Абхазии. Уголовное дело было возбуждено 19 октября, передает newsru.com.

В 2013 году Этуш и его жена Елена согласились на предложение бывшего председателя Национального банка Республики Абхазия разместить свои средства в швейцарском банке, где у него якобы были тесные связи. Предполагалось, что связи он приобрел в то время, когда работал менеджером в "Альфа-банке" и советником в КБ "Лесбанк". Даур Барганджия получил от семьи Этуша чуть более 28 млн рублей, однако вернуть деньги спустя четыре года отказался. Семью актера с подозреваемым связывала давняя дружба. В настоящее время Барганджия является пенсионером.