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Трех чиновников приговорили к тюремному заключению
// фото: 3DNews
16:09, 25 Oct 2017
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Суд Кишинева приговорил к тюремным срокам от одного до двух лет экс-секретаря столичного мунсовета Валериу Диденку и двух бывших муниципальных советников Олега Онищенко и Геннадия Думанского. Их признали виновными в пассивной коррупции и превышении полномочий. Однако исполнение приговора суд приостановил, так как подсудимые признали свою вину, сообщает издание Mold-street.

Условные сроки или штраф получили и замешанные в деле бизнесмены. Все они пытались через советников и секретаря урегулировать свои земельные вопросы, которые не решались несколько лет.

Так, бывшего секретаря мунсовета Валериу Диденку признали виновным в пассивной коррупции по семи пунктам обвинения. Его приговорили к двум годам и двум месяцам заключения в тюрьме полузакрытого типа с лишением права пять лет занимать определенные должности. Он также должен выплатить штраф 155 тыс. леев. Однако исполнение приговора приостановили на испытательный срок на год, в течение которого он не должен совершить новое правонарушение.

Суд также решил изъять в пользу государства 118 тыс. леев и 2,3 тыс. евро, которые обнаружили у Диденку при обыске.

Бывшего мунсоветника Олега Онищенко приговорили к двум годам заключения в тюрьме полузакрытого типа и выплате штрафа 100 тыс. леев. Онищенко не сможет три года занимать определенные должности. Исполнение его приговора приостановили на два года испытательного срока. Согласно материалам дела, экс-советник пытался решать через Диденку различные земельные вопросы для компаний Tresvis и Fibexmol.

Еще один бывший советник Геннадий Думанский получил год тюрьмы полузакрытого типа и штраф 100 тыс. леев за активную коррупцию. Ему на год приостановили исполнение наказания, поскольку он признал вину, хотя прокурор требовал трехлетнего срока заключения. Думанский через Диденку помогал бизнесменам решать земельные вопросы.

Кроме местных советников, приговор вынесли и двум бизнесменам, которые с помощью советников пытались решить свои вопросы. Речь об администраторе и совладельце компании New Solution Георге Сырбу. Как пишет Мold-street со ссылкой на судебное решение, в марте 2017 года Сырбу предложил Диденку набор профессиональных фейерверков за то, чтобы чиновник включил его вопрос, связанный с арендой земельного участка, в повестку заседания мунсовета. Уже в апреле вопрос решился положительно, хотя до этого компания ждала два года, чтобы получить участок в аренду.

Сырбу обвинили в активной коррупции и присудили два года тюрьмы полузакрытого типа и штраф 75 тыс. леев, но приостановили исполнение приговора на два года испытательного срока.

Второй осужденный бизнесмен — владелец фабрики по производству мороженого Drancor Василий Дрангой. Из материалов дела следует, что бизнесмен предложил Диденку определенные услуги за то, чтобы секретарь ускорил решение его вопроса, тоже связанного с земельным участком. За извлечение выгоды из влияния бизнесмен должен выплатить только штраф 75 тыс. леев. При этом, €2,5 тыс., изъятые у Дрангоя в ходе обысков, суд решил ему вернуть.

Еще один осужденный — Михаил Небесный, представитель компании Grand Oil, связанной с Lukoil Moldova и, согласно расследованию RISE Moldova, замешанной в операциях с земельными участками для автозаправок. Из материалов дела следует, что в марте-апреле этого года Небесный несколько раз посещал кабинет Валериу Диденку, чтобы тот помог ускорить получение разрешительных документов на строительство трех АЗС в Кишиневе. За решение вопроса Небесный передал Диденку $2000. Отмечается, что вопрос компания не могла решить с 2008 года. Суд назначил Небесному за активную коррупцию только штраф в размере 90 тыс. леев.

Все решения первой инстанции могут быть обжалованы в Апелляционной палате, пишет rtr.md




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