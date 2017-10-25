Румынию засыпает снегом: желтый код объявлен в 14 уездах соседней страны

Румынию засыпает снегом. В этой связи в 14 уездах страны синоптики объявили желтый уровень метеопасности, в пяти — оранжевый.

В одном из городов в центральной части Румынии из-за снега заблокированы улицы. Буря парализовала жизнь в окрестностях этого региона.

Чрезвычайные службы Румынии приведены в повышенную готовность, коммунальные службы расчищают дороги от снега. Но по прогнозам синоптиков, метель в ближайшее время только усилится, пишет rtr.md