Два самолета перенаправили из столичного аэропорта на посадку в Яссы

В кишиневском аэропорту извинились за задержку. Утром сегодня, 25 октября, два самолета, летевшие из Лиссабона и Дублина, не смогли приземлиться в аэропорту Кишинева. Оба самолета были вынуждены кружить некоторое время над Молдовой, после чего бы ли перенаправлены в аэропорт Ясс.

Происходящее встревожило пассажиров, однако в столичном аэропорту оперативно пояснили происходящее. Так, согласно пресс-релизу компании, причиной для перенаправления самолетов стали плановые работы по ремонту взлетно-посадочной полосы, которые заняли больше времени, чем планировалось, сообщает rtr.md.

"Чтобы не нарушать работы аэропорта, эти работы производятся ночью. Однако по причине появления дополнительных работ сегодня утром осуществление полетов было возобновлено с опозданием в 1 час 25 минут", — говорится в сообщении.