В кишиневском аэропорту извинились за задержку. Утром сегодня, 25 октября, два самолета, летевшие из Лиссабона и Дублина, не смогли приземлиться в аэропорту Кишинева. Оба самолета были вынуждены кружить некоторое время над Молдовой, после чего бы ли перенаправлены в аэропорт Ясс.
Происходящее встревожило пассажиров, однако в столичном аэропорту оперативно пояснили происходящее. Так, согласно пресс-релизу компании, причиной для перенаправления самолетов стали плановые работы по ремонту взлетно-посадочной полосы, которые заняли больше времени, чем планировалось, сообщает rtr.md.
"Чтобы не нарушать работы аэропорта, эти работы производятся ночью. Однако по причине появления дополнительных работ сегодня утром осуществление полетов было возобновлено с опозданием в 1 час 25 минут", — говорится в сообщении.
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
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ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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СКОРПИОН
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СТРЕЛЕЦ
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ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
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Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Пришло время пожинать плоды.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW