В Молдове участились случаи отравления грибами

Национальный центр общественного здоровья сообщает, что в последнее время участились случаи отравления грибами среди населения.

В октябре текущего года было зафиксировано 18 случаев отравлений, из которых пять у детей. Из-за возрастных особенностей питания и личной гигиены, дети более уязвимы, передает tv8.md

Специалисты предупреждают, если после употребления грибов вы почувствовали себя плохо, надо немедленно вызывать врача. Первыми симптомами отравления являются тошнота, рвота, боль в животе, расстройство желудка, повышение температуры тела. После 6 часов – может появиться головная боль, головокружение, ухудшение состояния, рвота. После 72 часов, могут возникнуть осложнения, тяжелая печеночная и почечная недостаточность, которые могут привести к смерти пострадавшего.

С начала года было зарегистрированы 35 случаев отравления грибами. Инциденты были выявлены в Кишиневе, Бельцах, Флорештах, Хынчештах и Штефан-Водэ, пишет point.md.