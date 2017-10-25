В распечатанном на 3D-принтере доме поселят семью

Под Ярославлем построили жилой дом, детали которого были распечатаны на 3D- принтере. Как сообщает РИА Новости, скоро там поселятся люди.

«Дело в том, что он построен по всем правилам, которые сопутствуют другим методам строительства. То есть сначала были собраны ТУ, было получено разрешение на строительство, сделан проект, проект посчитан по теплоемкости, по прочности, по сейсмичности и так далее», — рассказал директор компании-застройщика Александр Маслов.

По его словам, это первый дом, построенный по такой технологии в Европе и странах СНГ. Жилая площадь составляет почти 300 квадратных метров, пишет lenta.ru

Однако еще весной 2017 года у подмосковном Ступино появилось здание, распечатанное на 3D принтере. Постройка была создана за 24 часа. Проект разработан стартап-фирмой из Сан-Франциско Apis Cor. Площадь постройки составляет 38 квадратных метров. В доме есть холл, ванная комната, гостиная и небольшая кухня. Плоская крыша способна выдержать стандартные снежные нагрузки.