Доказана эффективность средства от старения

Американские и австралийские исследователи провели клинические испытания терапии стволовыми клетками для борьбы со старением. Метод оказался эффективным и безопасным для человека. Результаты научной работы опубликованы в The Journals of Gerontology. Кратко об этом рассказывается на сайте New Atlas.

Специалисты использовали мультипотентные мезенхимальные стромальные стволовые клетки (ММСК). Этот тип клеток находится во взрослом организме и способен дифференцироваться (трансформироваться) в клетки костных, хрящевых и жировых тканей. В ходе процедуры пациенты, средний возраст которых достигал 76 лет, получали ММСК, выделенные из костного мозга доноров 20-45 лет. Шесть месяцев спустя у добровольцев улучшились показатели физической активности и общего качества жизни, а также нормализовался уровень способствующих воспалению белков. Кроме того, ученые провели рандомизированное двойное слепое испытание с группой контроля, когда испытуемые случайным образом делятся на две группы, в одной из которых все получают плацебо. При этом те, кто непосредственно проводит эксперимент, не знают, кто получает настоящее лекарство, а кто — пустышку. Нежелательных побочных эффектов от терапии стволовыми клетками отмечено не было. В этом случае старение также замедлилось, пишет lenta.ru.

