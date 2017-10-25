Не желавший становиться отцом американец напоил беременную подругу отбеливателем

Бывшему студенту Пенсильванского колледжа предъявили обвинение в покушении на убийство после того, как он сознался в том, что добавил отбеливатель в воду своей девушки. Об этом сообщает New York Post.

21-летний Теофилус Вашингтон (Theophilous Washington) дал своей подруге, находящейся на втором месяце беременности, бутылку, в которой находилось химическое вещество. Все произошло утром в комнате молодого человека в общежитии.

Сделав несколько глотков, молодая женщина почувствовала жжение в горле, ее стало тошнить. Приехавшие на вызов врачи смогли спасти саму пострадавшую и ее будущего малыша.

По словам Вашингтона, он налил в воду отбеливатель, потому что не хотел, чтобы его девушка родила ребенка, пишет lenta.ru

Когда именно было совершено преступление, издание не уточняет. Известно только, что у пары появился малыш. Сообщается, что мать и ребенок чувствуют себя хорошо.