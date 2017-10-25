Французский спецназ ошибся дверью и взял штурмом не ту квартиру

Сотрудники французского отряда специального назначения RAID в городе Эм (регион Нор-па-де-Кале на севере страны) по ошибке взяли штурмом не ту квартиру. Об этом сообщает La Voix de Nord.

По словам хозяйки дома, она услышала шум у входной двери и решила посмотреть, что происходит. Француженка взглянула в глазок, но ничего не увидела. «Я сделала шаг назад, и в этот момент дверь взорвалась. Я лишь успела добежать до комнаты, где играла моя маленькая дочка, схватить ее, закрыть ей уши и вжаться в кресло», — рассказала она.

После выноса двери в квартиру ворвались бойцы спецназа, которые прижали к полу и надели наручники на главу семейства. «Я лишь успел им крикнуть, что в доме маленькая девочка», — говорит он.

Через несколько минут полицейские поняли, что ошиблись дверью. Нужная им квартира находится на этом же этаже: в ней был замечен вооруженный человек, позировавший с оружием перед окном. Спецназовцы проникли в его жилище, где было обнаружено оружие и наркотики, а сам виновник переполоха был взят под стражу.

Тем не менее пострадавшие продолжают недоумевать. «RAID — это элитное подразделение, они не любительская команда. Как они могли ошибиться?» — задаются вопросом супруги. Они утверждают, что кроме материального ущерба, причиненного штурмующими, им были нанесен моральный ущерб. Также они намерены проконсультироваться с адвокатом по поводу дальнейших действий, пишет lenta.ru