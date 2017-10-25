США разместили три авианосные группы в Тихом океане

США перебросили в западную часть Тихого океана две авианосные группы, доведя их общее число в регионе до трех.

Как сообщает командование Тихоокеанского флота США, в понедельник в район действий 7-го флота США вошел авианосец "Теодор Рузвельт" в сопровождении крейсера и трех эсминцев с ракетным вооружением.

В среду в регион прибыла авианосная группа во главе с авианосцем "Нимиц" (постоянный порт базирования база ВМС Китсап, штат Вашингтон).

Кроме того, на постоянной основе в регионе действует группа во главе с авианосцем "Рональд Рейган" (постоянный порт базирования порт Йокосука в Японии).

Официально цели походов кораблей обозначены как "операции по безопасности на море, сотрудничества в сфере безопасности, и заходы в порты в рамках постоянного присутствия ВМС США в Индо-Азиатско-Тихоокеанском регионе". Количество таких операций при нынешней администрации США возросло, пишет РИА Новости

Усиление американского военного присутствия произошло в преддверии визита президента США Дональда Трампа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Южную Корею и Китай, который пройдет 5-14 ноября.

Поездка пройдет на фоне обострения ситуации вокруг КНДР. Вашингтон и Пхеньян периодически обмениваются жесткими заявлениями, угрожая боевыми действиями.

Кроме того, в настоящее время ВМС США, Японии и Южной Кореи проводят в регионе учения по повышению эффективности противоракетной обороны.





