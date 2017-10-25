На столичных рынках берут образцы товаров, которые могут содержать тяжелые металлы. Специалисты Центра общественного здоровья проводят проверки в рамках Всемирной недели по предотвращению отравления свинцом. В столице началась проверка детских игрушек на содержание тяжелых металлов
Особое внимание уделяют игрушкам. Инспекторы подчеркивают - продавцы обязаны предъявить санитарный сертификат с указанием химического состава.
"Данных по этой игрушке, к сожалению, нет. А импортер обязательно должен был оформить санитарный сертификат в Молдове", - сказала санитарный врач Нина Колца.
Продавцы только пожимают плечами.
Образцы игрушек отправят в лабораторию.
"Если анализы покажут даже небольшое содержание свинца, будет составлено санитарное предписание и товар снимут с продажи", - отметила директор Муниципального центра общественного здоровья Луминица Сувейкэ.
По словам врачей, отравление свинцом может стать причиной целого спектра болезней. А у детей вызывает отставание в развитии. Многие родители об этом знают и выбирают игрушки тщательно.
На содержание свинца проверяют и краску. На рынках большая часть товара - из Украины и Польши. Импортеры следуют правилам и указывают химический состав на этикетке. Для местных производителей это пока необязательно.
"Фирмы, которые импортируют краску, оформляют сертификаты и следят, чтобы в составе не было тяжелых металлов и свинца в частности. Мы порекомендуем писать состав на этикетке и молдавским производителям", - сказал санитарный врач Ион Тулгара.
Правда этикетки читает мало кто из покупателей.
В последние четыре года случаев отравления свинцом в Молдове зарегистрировано не было.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
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Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Будьте осторожны с электроприборами.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW