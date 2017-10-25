В столице началась проверка детских игрушек на содержание тяжелых металлов

На столичных рынках берут образцы товаров, которые могут содержать тяжелые металлы. Специалисты Центра общественного здоровья проводят проверки в рамках Всемирной недели по предотвращению отравления свинцом. В столице началась проверка детских игрушек на содержание тяжелых металлов

Особое внимание уделяют игрушкам. Инспекторы подчеркивают - продавцы обязаны предъявить санитарный сертификат с указанием химического состава.



"Данных по этой игрушке, к сожалению, нет. А импортер обязательно должен был оформить санитарный сертификат в Молдове", - сказала санитарный врач Нина Колца.



Продавцы только пожимают плечами.



Образцы игрушек отправят в лабораторию.



"Если анализы покажут даже небольшое содержание свинца, будет составлено санитарное предписание и товар снимут с продажи", - отметила директор Муниципального центра общественного здоровья Луминица Сувейкэ.



По словам врачей, отравление свинцом может стать причиной целого спектра болезней. А у детей вызывает отставание в развитии. Многие родители об этом знают и выбирают игрушки тщательно.





На содержание свинца проверяют и краску. На рынках большая часть товара - из Украины и Польши. Импортеры следуют правилам и указывают химический состав на этикетке. Для местных производителей это пока необязательно.



"Фирмы, которые импортируют краску, оформляют сертификаты и следят, чтобы в составе не было тяжелых металлов и свинца в частности. Мы порекомендуем писать состав на этикетке и молдавским производителям", - сказал санитарный врач Ион Тулгара.



Правда этикетки читает мало кто из покупателей.



В последние четыре года случаев отравления свинцом в Молдове зарегистрировано не было.



