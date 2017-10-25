Украинец спрятал почти 22 кг янтаря в газовом баллоне

Пограничники Львовского отряда и работники фискальной службы обнаружили более 20 кг янтаря, спрятанного в газовом баллоне легкового автомобиля Форд, передает Госпогранслужба.

Обустроил тайник для перемещения товара наш соотечественник, который направлялся в соседнюю страну через пункт пропуска Устилуг – говорится в сообщении.

Общий вес изъятых камней составил 21,7 килограммов. Пограничники отметили, что автомобиль, скорее всего, также будет изъят как средство перемещения контрабанды, сообщает korrespondent.net

Сумма конфиската устанавливается.