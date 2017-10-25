Дело о покушении на жизнь председателя Демпартии Влада Плахотнюка передано в суд. Обвиняемых семеро. Сегодня прокуроры представили новые видео- и аудиоматериалы. Они подтверждают: организаторы покушения действовали по заказу криминального авторитета Григория Карамалака по кличке Болгар.
В прошлом году он обратился к преступной группировке, возглавляемой его приятелем и председателем Международного фонда ветеранов спорта IFAVIS Валерианом Заболотным. Ну а тот позвал в дело Степана Кирова, Дмитрия Шевченко и Юрия Пархомемнко.
"Он понимал, что не сможет выполнить заказ на убийство человека в одиночку. Что еще важнее, он осознавал: после выполнения заказа его, по распоряжению того же Григория Карамалака, ликвидируют. Поэтому обратился к знакомому - Александру Адамовичу", - сказал заместитель главного прокурора ПБОПОД Виталий Бусуйок.
Преступное прошлое уроженца Украины Адамовича - внушительное. Осужден он был несколько раз, в том числе за умышленное убийство.
Адамович привлек к исполнению заказа двоих подельников и направился с ними в Молдову - для наблюдения за целью и разработки плана действий.
Позже привлекли еще двоих - бывших участников военных действий на Востоке Украины. Их поездки в Молдову и незаконное пересечение границы организовывали трое приятелей Пархоменко.
Участники преступной группы приобрели автомобиль, четыре гранатомёта, два пистолета, боеприпасы и камуфляж.
За физическое устранение Плахотнюка Григорий Карамалак обещал заплатить 200 тысяч долларов.
"Персона в Москве в недоумении от того, что на его имя возбуждено уголовное дело", - отметил начальник НСИ Ион Якимов.
Вор в законе проходит по делу как обвиняемый и объявлен в уголовный розыск. Российские власти отказались экстрадировать Карамалака.
"Мы всё же будем требовать - по мере возможностей и в рамках закона. Будем настаивать на его экстрадиции в Республику Молдова", - добавил заместитель главного прокурора ПБОПОД Виталий Бусуйок.
Между тем обещанная Карамалаком сумма не устроила участников преступной схемы.
В октябре 2016 года группа попала в поле зрения украинских правоохранителей в связи с совершением ряда тяжких преступлений. Было среди них и заказное убийство в Молдове. В марте 2017-го украинская сторона передала информацию молдавским коллегам.
"В момент передачи этой информации не было известно, кто заказчик убийства и кто мишень", - сказал заместитель главного прокурора ПБОПОД Виталий Бусуйок.
Следствие вели совместно. В результате обысков в Молдове и Украине выявили арсенал.
"Пистолеты с глушителями, автомат Калашникова, охотничье ружьё и внушительное количество боеприпасов", - добавил начальник НСИ Ион Якимов.
Обвинение вынесено по четырём преступлениям: подготовка заказного убийства, незаконное хранение оружия и боеприпасов, незаконный въезд и нахождение на территории Молдовы, а также незаконное пересечение границы.
Всего в Молдове по этому делу задержали восьмерых. Еще девятерых - в Украине.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День вряд ли будет богат событиями. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Будьте осторожны с электроприборами.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно получение премии.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День будет напряженным с самого утра. Вас будут волновать вопросы материального характера. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Будьте осторожны с автомобилем.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Успешным окажется обращение в органы власти.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Пришло время пожинать плоды.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW