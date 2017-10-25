Дело о покушении на лидера ДПМ передано в суд

Дело о покушении на жизнь председателя Демпартии Влада Плахотнюка передано в суд. Обвиняемых семеро. Сегодня прокуроры представили новые видео- и аудиоматериалы. Они подтверждают: организаторы покушения действовали по заказу криминального авторитета Григория Карамалака по кличке Болгар.

В прошлом году он обратился к преступной группировке, возглавляемой его приятелем и председателем Международного фонда ветеранов спорта IFAVIS Валерианом Заболотным. Ну а тот позвал в дело Степана Кирова, Дмитрия Шевченко и Юрия Пархомемнко.



"Он понимал, что не сможет выполнить заказ на убийство человека в одиночку. Что еще важнее, он осознавал: после выполнения заказа его, по распоряжению того же Григория Карамалака, ликвидируют. Поэтому обратился к знакомому - Александру Адамовичу", - сказал заместитель главного прокурора ПБОПОД Виталий Бусуйок.



Преступное прошлое уроженца Украины Адамовича - внушительное. Осужден он был несколько раз, в том числе за умышленное убийство.



Адамович привлек к исполнению заказа двоих подельников и направился с ними в Молдову - для наблюдения за целью и разработки плана действий.



Позже привлекли еще двоих - бывших участников военных действий на Востоке Украины. Их поездки в Молдову и незаконное пересечение границы организовывали трое приятелей Пархоменко.



Участники преступной группы приобрели автомобиль, четыре гранатомёта, два пистолета, боеприпасы и камуфляж.



За физическое устранение Плахотнюка Григорий Карамалак обещал заплатить 200 тысяч долларов.



"Персона в Москве в недоумении от того, что на его имя возбуждено уголовное дело", - отметил начальник НСИ Ион Якимов.



Вор в законе проходит по делу как обвиняемый и объявлен в уголовный розыск. Российские власти отказались экстрадировать Карамалака.



"Мы всё же будем требовать - по мере возможностей и в рамках закона. Будем настаивать на его экстрадиции в Республику Молдова", - добавил заместитель главного прокурора ПБОПОД Виталий Бусуйок.



Между тем обещанная Карамалаком сумма не устроила участников преступной схемы.



В октябре 2016 года группа попала в поле зрения украинских правоохранителей в связи с совершением ряда тяжких преступлений. Было среди них и заказное убийство в Молдове. В марте 2017-го украинская сторона передала информацию молдавским коллегам.



"В момент передачи этой информации не было известно, кто заказчик убийства и кто мишень", - сказал заместитель главного прокурора ПБОПОД Виталий Бусуйок.



Следствие вели совместно. В результате обысков в Молдове и Украине выявили арсенал.



"Пистолеты с глушителями, автомат Калашникова, охотничье ружьё и внушительное количество боеприпасов", - добавил начальник НСИ Ион Якимов.



Обвинение вынесено по четырём преступлениям: подготовка заказного убийства, незаконное хранение оружия и боеприпасов, незаконный въезд и нахождение на территории Молдовы, а также незаконное пересечение границы.



Всего в Молдове по этому делу задержали восьмерых. Еще девятерых - в Украине.





