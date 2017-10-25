О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Дело о покушении на лидера ДПМ передано в суд
// фото: publika.md
18:01, 25 Oct 2017
просмотров 122 | комментариев 0

Дело о покушении на жизнь председателя Демпартии Влада Плахотнюка передано в суд. Обвиняемых семеро. Сегодня прокуроры представили новые видео- и аудиоматериалы. Они подтверждают: организаторы покушения действовали по заказу криминального авторитета Григория Карамалака по кличке Болгар.

В прошлом году он обратился к преступной группировке, возглавляемой его приятелем и председателем Международного фонда ветеранов спорта IFAVIS Валерианом Заболотным. Ну а тот позвал в дело Степана Кирова, Дмитрия Шевченко и Юрия Пархомемнко. 

"Он понимал, что не сможет выполнить заказ на убийство человека в одиночку. Что еще важнее, он осознавал: после выполнения заказа его, по распоряжению того же Григория Карамалака, ликвидируют. Поэтому обратился к знакомому - Александру Адамовичу", - сказал заместитель главного прокурора ПБОПОД Виталий Бусуйок. 

Преступное прошлое уроженца Украины Адамовича - внушительное. Осужден он был несколько раз, в том числе за умышленное убийство.

Адамович привлек к исполнению заказа двоих подельников и направился с ними в Молдову - для наблюдения за целью и разработки плана действий. 

Позже привлекли еще двоих - бывших участников военных действий на Востоке Украины. Их поездки в Молдову и незаконное пересечение границы организовывали трое приятелей Пархоменко. 

Участники преступной группы приобрели автомобиль, четыре гранатомёта, два пистолета, боеприпасы и камуфляж. 

За физическое устранение Плахотнюка Григорий Карамалак обещал заплатить 200 тысяч долларов. 

"Персона в Москве в недоумении от того, что на его имя возбуждено уголовное дело", - отметил начальник НСИ Ион Якимов. 

Вор в законе проходит по делу как обвиняемый и объявлен в уголовный розыск. Российские власти отказались экстрадировать Карамалака. 

"Мы всё же будем требовать - по мере возможностей и в рамках закона. Будем настаивать на его экстрадиции в Республику Молдова", - добавил заместитель главного прокурора ПБОПОД Виталий Бусуйок. 

Между тем обещанная Карамалаком сумма не устроила участников преступной схемы.

В октябре 2016 года группа попала в поле зрения украинских правоохранителей в связи с совершением ряда тяжких преступлений. Было среди них и заказное убийство в Молдове. В марте 2017-го украинская сторона передала информацию молдавским коллегам. 

"В момент передачи этой информации не было известно, кто заказчик убийства и кто мишень", - сказал заместитель главного прокурора ПБОПОД Виталий Бусуйок. 

Следствие вели совместно. В результате обысков в Молдове и Украине выявили арсенал. 

"Пистолеты с глушителями, автомат Калашникова, охотничье ружьё и внушительное количество боеприпасов", - добавил начальник НСИ Ион Якимов. 

Обвинение вынесено по четырём преступлениям: подготовка заказного убийства, незаконное хранение оружия и боеприпасов, незаконный въезд и нахождение на территории Молдовы, а также незаконное пересечение границы. 

Всего в Молдове по этому делу задержали восьмерых. Еще девятерых - в Украине.





Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День вряд ли будет богат событиями. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Будьте осторожны с электроприборами.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно получение премии.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День будет напряженным с самого утра. Вас будут волновать вопросы материального характера. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Будьте осторожны с автомобилем.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Но не принимайте все так близко к сердцу.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Перегрузки чреваты нервным срывом.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Успешным окажется обращение в органы власти.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Пришло время пожинать плоды.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Курс на снижение: чему люксовые авиакомпании учатся у лоукостеров
Ирина Филатова, Андреас Шпет,
авторы DW
Loading...