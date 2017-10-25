В Австрии поймали киллера, убившего 70 человек

Полиция Австрии задержала наемного убийцу из Пакистана, убившего 70 человек. Об этом сообщает австрийское издание Krone.

Отмечается, что 35-летний пакистанец пытался незаконно попасть в Австрию из Венгрии по западно-балканскому пути. Он считается наиболее известным киллером в Пакистане.

В последнее время мужчина занимался торговлей людьми, помогал нелегалам попасть в Австрию, пишет korrespondent.net