Похожее на инопланетянина насекомое озадачило пользователей сети

Индонезийская фауна полна сюрпризов. Интернет-пользователи, оценившие видеоролик, уже высказали множество предположений о том, почему у насекомого, внешне похожего на мотылька и одновременно не похожего, такой жуткий вид.

«Если бы я встретил такое в своем доме, я бы сжег все здание!», — комментирует один из самых впечатлительных пользователей соцсетей.

Кардинальные меры, между тем, не совсем уместны. Видеокамера запечатлела всего лишь особый вид моли Creatonotos gangis, который равнодушен к человеку, но питает страсть к гранатовым деревьям, пишет moya-planeta.ru

Отвратительного вида щупальца служат для привлечения половых партнеров. Моль водится в Индонезии, Шри-Ланке, Японии, Новой Гвинее, Таиланде и Индии.