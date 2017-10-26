Теракт в Киеве: один человек погиб, пятеро ранены

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что взрыв в Киеве, в результате которого был ранен народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук, квалифицирован как теракт. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

"Инцидент произошел 25 октября в Соломенском районе города Киева. В результате взрыва пострадали пять человек, один из которых погиб. Открыто уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины − террористический акт", − информировали в МВД.

Отмечается, что расследованием теракта займется ГУ СБУ Киева, а процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева.

Также в ведомстве подтвердили информацию о четырех пострадавших в результате взрыва и одном погибшем, сообщает korrespondent.net

"На месте трагедии пострадали пять человек. Среди них народный депутат Игорь Мосийчук. Охранник депутата, 30-летний работник полиции полка особого назначения, погиб от полученных ранений"

Напомним, вечером 25 октября в центре Киеве прогремел взрыв в результате которого был ранен нардеп Мосийчук. По имеющимся данным, когда он выходил из помещения телеканала Эспрессо был взорван припаркованный рядом мотоцикл с установленным на нем взрывным устройством.