Китай ожидает рекордные продажи в Черную пятницу

Количество экспресс-доставок 11 ноября из Китая составит 1 млрд и поставит мировой рекорд. Об этом говорится в совместном докладе компании по маркетинговым исследованиям Nilson и Исследовательского института Alibaba, пишет издание People Chine.

Как отмечается, ежегодно проводимая Черная пятница в Китае, которая приходится на 11 ноября, считается днем скидок на товары на китайских онлайн-платформах. В прошлом году в этот день количество совершенных онлайн-покупок на платформе Alibaba побило мировой рекорд и составило сумму в 120,7 млрд юаней (18,3 млрд долларов США). Масштаб продаж распространился на 235 стран и регионов мира.

По имеющимся данным, с 2012 по 2016 года, количество онлайн-покупателей в Китае с 242 млн увеличилось до 467 млн. Объем электронной торговли с 8,1 трлн юаней (1,2 трлн долларов США) увеличился до 26,1 трлн юаней (4 трлн долларов США), а ежегодный рост составил 34%. В том числе сумма от онлайн-продаж в разницу с 1,31 трлн юаней (198,5 млрд долларов США) увеличился до 5,16 трлн юаней (781,8 млрд. долларов США), ежегодный рост составил 40%, вклад в добавленную стоимость общей суммы от розничных продаж общественно-потребительских товаров с 17% увеличился до 30%. Рабочие места, которые создала электронная коммерция, увеличились в два раза - с 15 млн до 37 млн, сообщает korrespondent.netВ то же время Китай стремится расширять международное сотрудничество в сфере электронной коммерции и создать механизмы в рамках АТЭС, ШОС, БРИКС, G20. Китай также подписал двусторонние документы о сотрудничестве в сфере электронной коммерции с другими 6-ю странами: Францией, Новой Зеландией, Вьетнамом и др.

Исполнительный председатель Федерации национального интернет-сбыта Австралии Пол Гринберг отметил, что на Западе есть подобные акции распродаж, но "11.11" Китая отличается новой моделью бизнеса, передовой цепью поставок, логистическим планом и безопасным и удобным способом платежа. Все это является вкладом Китая в мировую бизнес-среду.