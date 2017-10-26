Количество экспресс-доставок 11 ноября из Китая составит 1 млрд и поставит мировой рекорд. Об этом говорится в совместном докладе компании по маркетинговым исследованиям Nilson и Исследовательского института Alibaba, пишет издание People Chine.
Как отмечается, ежегодно проводимая Черная пятница в Китае, которая приходится на 11 ноября, считается днем скидок на товары на китайских онлайн-платформах. В прошлом году в этот день количество совершенных онлайн-покупок на платформе Alibaba побило мировой рекорд и составило сумму в 120,7 млрд юаней (18,3 млрд долларов США). Масштаб продаж распространился на 235 стран и регионов мира.
По имеющимся данным, с 2012 по 2016 года, количество онлайн-покупателей в Китае с 242 млн увеличилось до 467 млн. Объем электронной торговли с 8,1 трлн юаней (1,2 трлн долларов США) увеличился до 26,1 трлн юаней (4 трлн долларов США), а ежегодный рост составил 34%. В том числе сумма от онлайн-продаж в разницу с 1,31 трлн юаней (198,5 млрд долларов США) увеличился до 5,16 трлн юаней (781,8 млрд. долларов США), ежегодный рост составил 40%, вклад в добавленную стоимость общей суммы от розничных продаж общественно-потребительских товаров с 17% увеличился до 30%. Рабочие места, которые создала электронная коммерция, увеличились в два раза - с 15 млн до 37 млн, сообщает korrespondent.netВ то же время Китай стремится расширять международное сотрудничество в сфере электронной коммерции и создать механизмы в рамках АТЭС, ШОС, БРИКС, G20. Китай также подписал двусторонние документы о сотрудничестве в сфере электронной коммерции с другими 6-ю странами: Францией, Новой Зеландией, Вьетнамом и др.
Исполнительный председатель Федерации национального интернет-сбыта Австралии Пол Гринберг отметил, что на Западе есть подобные акции распродаж, но "11.11" Китая отличается новой моделью бизнеса, передовой цепью поставок, логистическим планом и безопасным и удобным способом платежа. Все это является вкладом Китая в мировую бизнес-среду.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Активный, творческий день. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вы будете душой компании. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для деловых начинаний. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с автомобилем.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Возрастет вероятность отравления. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW