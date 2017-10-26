В Молдове не хватает полицейских: вакантно более 500 рабочих мест

В стране не хватает полицейских. В учреждениях Министерства внутренних дел 500 вакантных мест. С наибольшим дефицитом кадров сталкиваются в Кагульском, Чимишлийском и Басарабяском районах, а также в Кишиневе. В инспекторате полиции Центр только в отделе общественной безопасности не хватает 20 человек.

"Тяжело, но справляемся. Работаем более восьми часов в день", - сказал участковый Сергей Викол.



"Нас мало, коллеги уходят, но мы все-таки справляемся, несмотря на трудности", - сообщил участковый Лучиан Гаря.



Недавно провели конкурс на замещение вакантных мест.



"В предыдущем конкурсе приняли участие десять кандидатов, но прошли только двое. Остальные не соответствовали требованиям", - рассказал начальник отдела безопасности, ИП Центр Дину Савчук.



"У нас хорошие условия труда, зарплата более-менее достойная. Мы ждем желающих присягнуть государству и встать на стражу Молдовы", - сказал замглавы Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк.



Специалистов в этой области готовят и в Академии полиции имени Штефана чел Маре. В этом году набрали 145 курсантов.



"По контракту, выпускники обязаны после окончания учебы работать в системе по меньшей мере пять лет", - сообщил декан Академии полиции Борис Главан.



Специалисты говорят, что нехватка кадров объясняется переездом граждан зарубеж.



"В последние два года наблюдается рост вакантных мест. Чувствуется отток рабочей силы из Молдовы, в частности среди молодых, в возрасте от 20 до 40 лет", - отметил замдиректора Агентства занятости населения Штефан Каланча.



В прошлом году были заняты лишь 30% свободных мест из общего числа вакансий. В этом году зарегистрировали почти 12 тысяч свободных мест.





