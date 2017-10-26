Замороженные проекты: у экологического фонда нет денег на завершение программ

В сотнях сел страны пришлось приостановить работы по обустройству водопровода и канализации. У Экологического фонда не хватает средств на реализацию проектов, стоимость которых превышает бюджет учреждения.

"Сейчас в Национальном экологическом фонде 345 активных проектов, запущенных с 2013 по 2017 годы. Для их завершения необходимо почти два с половиной миллиарда леев."



"Есть села, которые разрыты вдоль и поперек, после дождей люди по колено в грязи. Чтобы закончить все работы, нужно семь лет."



Несмотря на проблемы, учреждение продолжает принимать заявки на финансирование.



В сёлах Селиштя Ноуэ и Тузара Каларашского района к строительству канализации приступили пять лет назад.



Стоимость проекта - шесть миллионов леев. 140 тысяч - вклад местных жителей. В 2015 году работы приостановили.



"Теперь у большинства сельчан стиральные машины, ванные комнаты. Вся вода уходит в реку."



"У меня собственная канализация. Каждые полгода вызываю специалистов, чтобы почистили. Каждый раз трачу по 400-500 леев."



По мнению специалистов, решить проблему можно за счёт объединения Экологического фонда с Фондом регионального развития. Сейчас вопрос находится на рассмотрении.





