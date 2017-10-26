Оформить удостоверение личности и загранпаспорт санет проще

Оформить документы станет проще. По решению правительства, при подаче заявлений на получение паспорта или удостоверения личности акты гражданского состояния будут не нужны.

"До сих пор было необходимо предъявлять документы о гражданском состоянии. Заявитель должен был доказать, что состоит в браке, разведен или овдовел. Теперь вся эта информация содержится в регистре населения", - сказала глава управления Службы гражданского состояния Диана Таку.



Благодаря поправкам людям не придется выстаивать очереди за справками.



Паспортные столы будут сотрудничать с ведомствами, которые запрещают выезд из страны.



"До сих пор судебные исполнители имели право установить надзор за человеком при любой задолженности или штрафе. И паспорт ему не выдавали. До августа таких случаев было около шести с половиной тысяч в месяц. После принятия поправок такие запреты устанавливает только суд", - отметил глава департамента Агентства административных услуг Стелиан Горинчой.



Процедуру смены прописки тоже упростят. Цель изменений - сокращение бюрократии.



"При изменении места жительства больше нет необходимости в документах, выданных госпредприятием "Кадастру". Есть общая база данных, и у граждан больше не будут требовать документы, выданные другим учреждением", - сказал директор Агентства административных услуг Серджиу Райлян.



Документ опубликуют в "Официальном мониторе" в ближайшие две недели.



