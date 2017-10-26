В России уничтожили 20 тонн исландской рыбы

В Ростовской области сотрудники таможни и Россельхознадзора обнаружили грузовой автомобиль, перевозивший 20 тонн свежезамороженной рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, передает Российская газета.

"В ходе проверки выяснилось, что рыба произведена в Исландии, входящей в перечень стран, ввоз продукции из которой на территорию России запрещен", - сказано в сообщении.

Как отмечается, вся продукция была уничтожена.

Кроме того, решается вопрос о привлечении владельцев уничтоженной продовольственной продукции к административной ответственности, пишет korrespondent.net