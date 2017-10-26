Россия создаст новую военно-морскую базу на Курилах

Россия приняла принципиальное решение о создании базы Военно-морского флота на Курильских островах. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича.

"Решение принято. Оно в стадии реализации", – сказал Клинцевич .

По словам сенатора, сейчас "идут организационные вопросы".

В 2016 году военные сообщали о планах создать на курильском острове Матуа пункт базирования кораблей и восстановить там аэродром, сообщает korrespondent.net

Сейчас на островах Курильской гряды развернута пулеметно-артиллерийская дивизия. В мае 2017 года в пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что на вооружение дивизии поступают новые образцы вооружения и военной техники, в том числе беспилотники. Сообщалось, что для военных на Курилах идет развитие инфраструктуры.