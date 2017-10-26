Наглого водителя внедорожника оштрафовали за проезд по тротуару

Национальный инспекторат патрулирования нашёл водителя, который нарушил ПДД в центре города. Видео с инцидентом появилось накануне в соцсетях.

На кадрах видно, что водитель внедорожника заехал на тротуар, подвергая тем самым опасности жизнь прохожих. Пешеходам приходилось обходить автомобиль, чтобы избежать столкновения.

НИП вычислил водителя и оштрафовал на 750 леев. Кроме того, нарушитель получил и три штрафных балла.

Это не первый раз, когда Патрульный инспекторат оперативно реагирует на публикации, размещённые в социальных сетях.