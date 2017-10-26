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Евродепутат Анди Кристя представил доклад о результатах соглашения об ассоциации РМ-ЕС
// фото: Новости энергетики
12:32, 26 Oct 2017
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Молдова является одним из основных партнёров Евросоюза. Поэтому сообщество и впредь будет поддерживать нашу страну и действовать в интересах её граждан. Об этом заявил евродепутат Анди Кристя на открытии в Страсбурге пятого заседания Комитета по ассоциации Молдова - ЕС. Он представил доклад о результатах, достигнутых после подписания Соглашения об ассоциации.

"Наши дебаты должны опираться на конкретные сведения, давайте не будем делать карикатуру на ситуацию в Молдове. Мы должны говорить о проблемах открыто, понять, что не работает и что можно улучшить. Мы не должны недооценивать комплексность проблем. Избирательная система вызывает разногласия даже в развитых демократиях", - сказал евродепутат Анди Кристя.

А зампредседателя молдавского парламента Юрий Лянкэ затронул вопрос о выделении нашей стране первого транша макрофинансовой помощи. Он также выразил надежду, что Еврокомиссия увеличит квоты на экспорт молдавских товаров. Говорил он и борьбе с российской пропагандой. 

"Я и большинство моих коллег убеждены, что мы не сможем преодолеть внутренние проблемы, укрепить учреждения, сформировать правовую систему, бороться с коррупцией без поддержки Европейского союза", - заявил зампредседателя парламента Молдовы Юрий Лянкэ. 

Выступила с трибуны и евродепутат Норика Николай. 

"Мы должны понимать молдавский политический класс и дать ему шанс выбрать проевропейские силы. Потому что, уважаемые коллеги, мы зря тут будем обсуждать невыполнение в срок каких-либо обязательств, если к власти придут силы, которые не стремятся к сотрудничеству с Евросоюзом", - отметил евродепутат Норика Николай.

Анди Кристя и Юрий Лянкэ будут председательствовать на заседании в Страсбурге и сегодня. Парламентский комитет сформировали в 2015, спустя год после подписания Соглашения об ассоциации. Недавно премьер Павел Филип сообщил, что правительство реализовало три четверти дорожной карты.





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