В Одессе водитель устроил гонки с полицией по встречке

В Одессе во вторник, 24 октября, вечером задержали водителя, который не реагировал на призыв правоохранительных органов остановиться. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Подозрительный автомобиль полицейские заметили около 19:00. На требование патрульных остановиться водитель не реагировал, а когда автомобиль заблокировали на улице Долгой – мужчина бросил машину и стал убегать.

Полицейские поймали и доставили 30-летнего нарушителя в медучреждение для освидетельствования на состояние опьянения.