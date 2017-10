Ученые нашли останки гигантских деревьев-грибов

В Китае ученые Нанкинского института геологии и палеонтологии обнаружили останки древнейших деревьев, которые относятся к классу кладоксилопсидов, напоминающих по форме гигантские грибы. Возраст окаменелостей достигает 372-393 миллионов лет, передает Science.

Статья по данному исследованию была опубликована в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Останки деревьев были обнаружены в пустыне, расположенной на северо-западе страны. Они очень хорошо сохранились благодаря тому, что живые ткани в прошлом были насыщены кремнеземом от близлежащего вулкана.

Изучить анатомию обнаруженных кладоксилопсидов ученые смогли благодаря тому, что отложения диоксида кремния приняли форму внутренней структуры дерева, пишет korrespondent.net