Женщина хотела продать сына за 35 тысяч долларов в Киевской области

В Киевской области задержали женщину за попытку продать своего двухлетнего сына. Об этом сообщили в среду, 25 октября, в пресс-службе Нацполиции.

22-летняя жительница Василькова (Киевская область) проживала со своим сожителем и двухлетним сыном. Женщина вела аморальный образ жизни. Это приводило к постоянным ссорам в семье и рукоприкладства со стороны сожителя. Ребенок как раз и стала основной причиной расстройства в семье, поэтому мать решила продать ребенка.

Оценив мальчика в 35 000 долларов США, злоумышленница начала искать клиентов. Найдя покупателя, женщина настояла на скорейшей продаже сына. При этом она хотела убедиться, что сына ей не вернут, пишет korrespondent.net

За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.