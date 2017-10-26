Контроль на расстоянии. 115 браслетов получила Национальная инспекция по пробации для наблюдением за условно осужденными. 15 человек уже носят их, получив шанс жить обычной жизнью, пусть и с некоторыми ограничениями в перемещении, зато - не за тюремной стеной.
Следят за браслетом с компьютера. Когда сигнал гаджета пропадает, инспекторы звонят подопечному. Если выяснится, что аппарат сломали умышленно, носителю снова может грозить тюрьма.
"Браслет одевают по желанию человека на ногу или руку. Затем его регистрируют в системе мониторинга и мы начинаем видеть, где он находится", сообщил глава управления Национальной инспекции по пробации, Валерий Мелинте.
"У этих граждан есть запрет на посещение некоторых мест после определенного часа. Например, после 22 часов, когда инспектор не имеет возможность проверить их дома. Все эти возможности предоставляются только по решению суда", сообщил и.о. директора Национальной инспекции по пробации, Геннадий Чебан.
В Минюсте рассчитывают, что проект поможет существенно сократить расходы на наблюдение.
"Исправительные меры необязательно означают изоляцию граждан за заборами. Человека могут включить в программу перевоспитания. Он получит возможность продолжать работать или учиться", сообщил министр юстиции, Владимир Чеботарь.
На покупку гаджетов потратили 190 тысяч леев. В начале октября на испытательном сроке находились свыше 11 тысяч человек.
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