В Канаде ложно обвиненным в терроризме выплатили 25 миллионов долларов

Власти Канады выплатили в общей сложности порядка 25 миллионов долларов США трем своим гражданам, ошибочно подозревавшимся в связях с терроризмом, передает телеканалCTV News.

По его данным, крупная сумма была распределена между Абдуллой аль-Мальки, Ахмадом аль-Маати и Муайедом Нуреддином. Задержания совершались в период с 2001 по 2003 годы после того, как канадские службы безопасности сообщили о своих подозрениях в их отношении, пишет РИА Новости

В 2002 году в Сирии на 22 месяца был задержан аль-Мальки после того, как канадская служба разведки и безопасности сообщила, что он включен в список лиц, за которыми ведется наблюдение. По данным телеканала, по отношению к нему применялись пытки, во время которых он соврал, что является приближенным главы "Аль-Каиды"* Усамы бен Ладена.

Аль-Маати, бывший водитель грузовика, был задержан после поездки в Сирию. Правоохранительные органы Канады подозревали его в намерении совершить теракт на объектах ядерной промышленности в стране.

Нуреддин был задержан в декабре 2003 года на 34 дня.

После расследования, начатого в 2008 году Верховным судом Канады, было установлено, что МИД Канады и службы безопасности допустили ошибки, которые привели к задержанию трех граждан. Телеканал отмечает, что мужчины требовали порядка 80 миллионов долларов США в качестве компенсации за действия канадских властей, которые привели к тюремному заключению.





