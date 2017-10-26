Две хурмы продали почти за пять тысяч долларов в Японии

Две хурмы сорта "тэнкафубу" были проданы сегодня в Японии по цене 540 тысяч иен (около 4,8 тысячи долларов), об этом сообщил представитель отдела продаж отделения префектуры Гифу Всеяпонской федерации сельскохозяйственных ассоциаций Ито Ёсиюки.

"Это первые торги в текущем году, и, наверное, это тоже сказалось на цене, но главная причина того, что две хурмы данного сорта были проданы за 540 тысяч иен — их необыкновенная сладость. Если в обычной хурме содержание сахара составляет 15-16 градусов (по шкале Брикса. — Прим. ред.), то в этом элитном сорте он превышает 18. А в тех двух, что были сегодня проданы в магазин Мацузакая, он зашкаливает за 25 градусов. А еще их приятно есть — они достаточно твердые и хрустят, как японские груши (официальное название — Груша грушелистная, по твердости напоминает яблоки. — Прим. ред.)", — сказал он. На создание сорта "тэнкафубу" было потрачено 11 лет, и только в прошлом году он поступил в продажу. Тогда максимальная цена составила 320 тысяч иен (около трех тысяч долларов). Вес одной хурмы равен 300 граммам, пишет РИА Новости.

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