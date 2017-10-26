Танец сотрудника аэропорта на взлетно-посадочной полосе впечатлил пассажиров самолета

Видео танцующего сотрудника аэропорта в американском городе Рочестер, штат Нью-Йорк, приобрело вирусную популярность в интернете. Об этом сообщает Rochester Democrat and Chronicle.

В течение шести дней опубликованный в Facebook ролик посмотрели более 7,3 миллиона человек.

Издание отыскало героя видео. Выяснилось, что он уже пять лет работает в аэропорту и регулярно пляшет на взлетно-посадочной полосе. Кроме того, он читает рэп пассажирам, ожидающим посадки в самолет.

По его словам, он считает своей задачей подарить 30 секунд позитива хотя бы одному пассажиру, пишет lenta.ru