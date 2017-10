Американский пенсионер скрутил грабителя банка голыми руками. ВИДЕО

В американском поселке Скотт (штат Пенсильвания) местный пенсионер скрутил грабителя банка голыми руками. Видео публикует The New York Post, подробности сообщает The Daily Mail.

Преступник успел взять у банковского служащего мешок с деньгами, после чего 63-летний Роберт Сакоски набросился на него, повалил на землю, сорвал маску и выбил из рук добычу. По информации The Daily Mail, задержанный Джон Райалл сказал полицейским: «Мне нужны были деньги на ребенка, потому я и пошел на преступление. Мне нужны деньги, я ничего не могу поделать». Сакоски работает управляющим местного отеля. По словам его подчиненных, они шокированы увиденным, но испытывают чувство гордости за своего начальника, пишет lenta.ru

Комментарии

Другие новости