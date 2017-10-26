Покушение на украинского нардепа: взрывчатку заложили в мопед

Самодельное взрывное устройство направленного действия, взрывом которого был ранен народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук, было заложенное в припаркованный мопед. Об этом в четверг, 26 октября, заявил прокурор Киева Роман Говда, передает Интерфакс-Украина.

"Проведен осмотр места событий, в ходе которого установлено, что взрыв произошел вследствие приведения в действие самодельного взрывного устройства направленного действия, который находился в транспортном средстве – мопеде, который был умышленно припаркован неустановленным следствием лицом приблизительно в 21:50 на выходе из помещения телеканала "Эспрессо", - сказал Говда.

Прокурор отметил, что мощность взрыва была эквивалентна 400-600 граммам тротила, сообщает korrespondent.net

Напомним, вечером 25 октября в центре Киеве прогремел взрыв в результате которого был ранен нардеп Мосийчук. По имеющимся данным, когда он выходил из помещения телеканала Эспрессо был взорван припаркованный рядом мотоцикл с установленным на нем взрывным устройством.