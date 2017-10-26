В Токио дебютировал серийный кроссовер BMW X2

Компания BMW на автосалоне в Токио официально представила серийную версию кроссовера X2, которая на старте продаж будет доступна только с двумя вариантами двигателей. Позднее линейку силовых агрегатов также дополнят четыре бензиновых и два дизельных мотора, передает AutoExpress.

В настоящее время производитель не разглашает информацию о ценах и комплектации автомобиля.

При этом внешне кроссовер во многом сходен с одноименным концептом, который компания представила осенью прошлого года.

Новинка получила как переднеприводную, так и полноприводную версии.

Изначально автомобиль будет доступен с двухлитровым четырехцилиндровым бензиновым и дизельным моторами. Бензиновый агрегат получит мощность 192 лошадиных силы и будет установлен на версию с передним приводом.

А дизельные моторы, мощность которых 190 и 231 лошадиные силы, лягут в основу полноприводной версии, пишет korrespondent.net