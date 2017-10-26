Биологи обнаружили хищную многоножку, которая питается змеями

В ходе наблюдения за змеями биологи обнаружили в Таиланде особый вид плотоядной сколопендры, добычей которой могут стать змеи. Насекомое обладает небольшими клыками, способными разделать змею средних размеров.

Учёные сфотографировали сколопендру в тот момент, когда насекомое пустило в тело змеи десятки небольших форципул, выделяющих сильное кислотное соединение, похожее по своим свойствам на змеиный яд.

Наблюдения за охотой гигантских сколопендр на змей могут открыть новую страницу в эволюционной биологии и в перспективе позволят биологам лучше понять природные и эволюционные механизмы, пишет life.ru.