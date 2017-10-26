Пользователи Сети высмеяли юбку за 2,5 тыс. долларов, похожую на автомобильный коврик

Пользователи социальных сетей уже подметили, что тратить 2,5 тысяч долларов на такую юбку смысла нет, так как можно купить автомобильный коврик и обернуться им, что будет намного выгоднее.

Модный бренд Balenciaga часто удивляет потенциальных покупателей очень странными вещами. Ранее представители IKEA с юмором отреагировали на появление новой модели сумки французского люксового бренда Balenciaga, которая выглядела точь-в-точь как гигантский синил баул из IKEA. Затем тот же бренд Balenciaga выпустил самую странную сумку в мире — сумку-пакет за 1100 долларов.

Теперь под шквалом насмешек и критики оказалась юбка за 2,5 тысяч долларов, которая сделана по подобию автомобильного коврика.

Находчивые пользователи социальных сетей решили, что тратить 2,5 тысячи долларов на такую юбку смысла нет, так как можно купить коврик и обернуться им, что будет намного выгоднее.