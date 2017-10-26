Инопланетный гость: в Солнечной системе впервые обнаружили комету из другой системы

Астрономы обнаружили уникальное небесное тело — комету, прилетевшую из другой звёздной системы.

Исследователи Центра малых планет Международного астрономического союза заявили об обнаружении уникального объекта — так называемой межзвёздной кометы. Происхождение и точное описание небесного тела ещё изучаются специалистами, однако первоначальные наблюдения за структурой орбиты кометы позволяют предположить, что C/2017 U1 (PANSTARRS) действительно является "пришельцем" и в Солнечную систему попала случайно, пишет life.ru

Учёные отмечают, что высокие скорости движения таких комет, а также ранее проведённые расчёты относительно их структуры, траекторных отклонений и химического состава позволяют предположить, что такие кометы время от времени "выбрасываются" из "домашних" звёздных систем мощной гравитацией планет в соседние.