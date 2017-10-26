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Китай может закрыть до половины всех заводов в стране
// фото: Триникси
14:39, 26 Oct 2017
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Достижение звания промышленной страны № 1 не далось КНР легко — страна буквально задыхается от вредных выбросов и тысяч заводов. Пренебрежение нормами качества воздуха в скором времени приведёт к тому, что воздух даже в отдалённых районах Китая может оказаться опасным для здоровья.

Учёные отмечают, что на серьёзную ситуацию, связанную со здоровьем десятков миллионов человек, уже обратило внимание Правительство Китая. Однако, по мнению учёных, опубликовавших материал в журнале Science Alert, частичного решения проблемы удастся добиться лишь после сокращения числа промышленных предприятий на 40%.

При этом, по данным исследователей, руководители более 80 000 заводов в Китае обвиняются в сокрытии фактов значительного вреда окружающей среде. Исследователи отмечают, что красные и синие реки от сброшенных в воду химикатов, а также серое небо и густой смог давно беспокоят жителей КНР. При этом в Китае из года в год растёт смертность от онкологических заболеваний, первопричиной которых исследователи называют загубленную экологию.

Радикальные меры по снижению концентрации опасных мелких частиц предполагают значительное сокращение выбросов — от 47 микрограммов на кубический метр в 2016 году до 35 микрограммов на кубометр к 2035 году. Однако для реализации этого плана потребуется не только модернизировать практически каждый завод в стране, но и значительно уменьшить их количество, пишет life.ru




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