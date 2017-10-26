Почти 3600 преступлений в 2017 году совершено под воздействием алкоголя

Почти 3600 преступлений совершено в Молдове за девять месяцев этого года под воздействием алкоголя. От рук пьяных преступников погибли 11 человек. А больше всего в этой статистике - краж и случаев насилия в семье.

На воровство решились больше 80-ти пьяных преступников, руку на близких подняли 78.

В 56 случаях хулиганства нарушители были пьяны.



Также злоупотребление алкоголем стало катализатором 35 преступлений, в которых жертвам нанесли тяжкие телесные повреждения. По данным полиции, в 250-ти инцидентах было использовано огнестрельное оружие.







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