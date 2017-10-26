Два жителя Чимишлийского района нечаянно застрелили мужчину во время охоты

Два жителя Чимишлийского района признались, что нечаянно застрелили мужчину во время охоты. На промысел они вышли нелегально.

Инцидент произошел на прошлой неделе, в лесополосе между селами Албина и Мерень. Всё это время полиция планомерно проверяла версию за версией, пока не вышла на убийц.

Мужчину, который произвел роковой выстрел, задержали, его друг на время следствия останется на свободе. Обоим грозит до 15 лет лишения свободы.