Египетские министерства начнут переезжать в новую столицу в 2019 году

Египетские министерства начнут переезжать в новую строящуюся административную столицу летом 2019 года, заявил руководитель проекта Ахмед Заки Абдин.

"Переезд министерств начнется 30 июня 2019 года в соответствии с планом перевода сотрудников, который разрабатывает в настоящее время министерство планирования", — сказал Абдин, слова которого приводит в четверг египетская газета "Аль-Ахрам".

Он пояснил, что в Минпланировании также должны будут установить параметры, по которым будут приниматься решения о переводе различных департаментов министерств в новую административную столицу, так как часть сотрудников все-таки останутся работать на прежних местах.

Всего в строительство квартала министерств планируется вложить 35 миллиардов египетских фунтов (около 2 миллиардов долларов США), отметил руководитель проекта. При этом для переезжающих в строящийся город сотрудников будут возведены жилые кварталы, где они смогут на льготных условиях в рассрочку приобрести себе жилье.

В марте 2015 года министр жилищного строительства Мустафа Мадбули заявил, что Египет в ближайшие годы намерен построить новую административную столицу. Будущая столица Египта будет расположена в пустыне в 45 километрах к востоку от Каира. Строительство новой административной столицы связано с перенаселенностью 20-миллионного мегаполиса.

Территория новой столицы, куда переедут египетские министерства и ведомства, парламент, президентская администрация, высшие учебные заведения, дипломатические представительства, составит более 700 квадратных километров. Ожидается, что населять административный центр государства будут семь миллионов человек, пишет РИА Новости

Стоимость первой очереди проекта составит 45 миллиардов долларов, и по первоначальным планам египетского правительства она должна была быть реализована к 2020 году.

Ранее китайская государственная инженерно-строительная корпорация China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) заключила контракт на 2,7 миллиарда долларов с Египтом на строительство объектов инфраструктуры в новой административной столице страны.







