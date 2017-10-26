В Карибском море обнаружили плавучий мусорный остров

Экологи обнаружили недалеко от принадлежащего Гондурасу острова Роатан в Карибском море на поверхности воды огромное плавучее пятно, состоящее практически полностью из пластикового мусора. Основную часть пятна представляют собой пластиковые приборы, посуда, бутылки, пакеты и прочая упаковка.

По мнению представителей движения Blue Planet Society, которое борется за спасение океанов, основная часть этого мусора была принесена сюда реками, впадающими в Карибское море с территории Гватемалы, пишет vesti.ru.

В Интернете недавно появилось видео, на котором заснят один из таких водных потоков, несущий с собой огромное количество отходов.