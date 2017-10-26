Пациент больницы угнал машину скорой помощи с бригадой врачей внутри

В США пациент одной из больниц угнал машину скорой помощи, внутри которой находились врачи. Медикам удалось сбежать через заднюю дверь, а угонщик, проехав несколько сотен метров, врезался в здание аптеки, после чего был задержан. К счастью, никто не пострадал.

Инцидент произошел в городе Дэнвилл в штате Пенсильвания утром 23 октября. 29-летний Адам Захарик, которого привезли в больницу Geisinger Medical Center за сутки до этого с диагнозом, который не раскрывается, внезапно выбежал из своей палаты и запрыгнул в машину скорой помощи, стоявшую у входа в медицинское учреждение.

В машине в этот момент находились члены бригады врачей, которые только что выгрузили оттуда пациента. Медики быстро выскочили через заднюю дверь и сообщили об угоне в полицию, пишет vesti.ru

Захарик за рулем скорой промчался по двору больницы, задев по пути два припаркованных автомобиля, выехал на улицу и начал двигаться по ней на большой скорости, не обращая внимание на сигналы светофоров. Через несколько минут он врезался в заградительные столбы на тротуаре возле одной из аптек.

Зайдя в аптеку, угонщик потребовал у продавца обезболивающий препарат оксикодон, отпускаемый по рецептам. Забрав нужное ему лекарство силой, он пытался покинуть аптеку, но был задержан подоспевшими полицейскими.

Ему предъявлены обвинения в угоне машины, ограблении аптеки и причинении ущерба транспортным средствам.