Пенсионерка задушила напавшую на нее бешеную лису

В Ростовской области ветеринарные врачи выявили два случая бешенства животных — у домашней немецкой овчарки и лисы, передает "Интерфакс".

В пресс-центре Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных рассказали, что в Кашарском районе молодая лисица напала на трудившуюся в огороде старушку. Защищаясь, пенсионерка задушила зверя.

Также в ветслужбу обратился хозяин овчарки из города Белая Калитва, обратив внимание на странное поведение питомца. Было принято решение изолировать животное, но спустя три дня собака погибла. У нее подтверждено бешенство, пишет vesti.ru.

"В настоящее время в населенных пунктах проводятся карантинные и санитарные мероприятия. Случаи бешенства в Белой Калитве и Кашарах стали семнадцатым и восемнадцатым, зарегистрированными в Ростовской области с начала года", — уточнил собеседник агентства.