Морской котик нарушил работу американского аэропорта

Сотрудники самого северного аэропорта в США, расположенного в городе Бэрроу на Аляске, обнаружили на одной из взлетно-посадочных полос крупного морского котика. Чтобы убрать животное с территории, пришлось задействовать специальные сани.

Котика весом почти 200 килограммов нашли на ВПП 23 октября, когда работники аэропорта занимались очисткой территории от снега после обильного снегопада.

В то время как белые медведи, овцебыки и олени забредают на взлетно-посадочные полосы достаточно часто, котика здесь увидели впервые за все время существования аэропорта, пишет vesti.ru.

Поскольку работники аэропорта не уполномочены сами разбираться с животными, для того, чтобы убрать котика с территории, пришлось вызывать сотрудников службы по контролю над дикой природой.