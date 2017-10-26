Сотрудники самого северного аэропорта в США, расположенного в городе Бэрроу на Аляске, обнаружили на одной из взлетно-посадочных полос крупного морского котика. Чтобы убрать животное с территории, пришлось задействовать специальные сани.
Котика весом почти 200 килограммов нашли на ВПП 23 октября, когда работники аэропорта занимались очисткой территории от снега после обильного снегопада.
В то время как белые медведи, овцебыки и олени забредают на взлетно-посадочные полосы достаточно часто, котика здесь увидели впервые за все время существования аэропорта, пишет vesti.ru.
Поскольку работники аэропорта не уполномочены сами разбираться с животными, для того, чтобы убрать котика с территории, пришлось вызывать сотрудников службы по контролю над дикой природой.
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