В Новой Зеландии появился кот-премьер

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн представила миру твиттер своего кота по кличке Паддлз. Рыже-белый озорник умеет, например, одобрительно демонстрировать большие пальцы передних лап.

Посмотреть посты Паддлза (@FirstCatofNZ) можно здесь. Точно не известно, кто ведет твиттер за кота. В описании к учетной записи значится, что это «независимый котик», который «не связан с политикой лейбористов».

«Привет, я Паддлз, и я первый кот Новой Зеландии. У меня противопоставленные большие пальцы, и я очень необычный», — написано под закрепленной фотографией в профиле.

Высокопоставленный кот успешно общается с другими сородичами в соцсетях, которые даже не прочь присоединиться к правительству Паддлза.

Сообщается, что, по слухам, аккаунтом кота занимается партнер премьер-министра, телеведущий Кларк Гейфорд, который отрицает свою причастность к этому микроблогу. Ардерн тоже заявляет, что понятия не имеет, кто завел твиттер ее питомцу, но инициатива ей нравится, пишет moya-planeta.ru