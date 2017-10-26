Найдены следы девятиметрового хищника в Африке

Существо, чьи следы обнаружили ученые на юге Африки, было в четыре раза больше льва (самого крупного хищного зверя, обитающего в этих местах) и предпочитало лакомиться чьей-нибудь плотью.

Это первые свидетельства существования хищного динозавра, который бродил по южной части Африки около 200 млн лет назад. Двуногий мегатерапод был предшественником тираннозавра. Трехпалые отпечатки он оставил близ доисторического водопоя у реки, которая протекала когда-то на территории королевства Лесото.

Судя по следам, существо было ростом около 9 м, а от макушки до кончика хвоста — трехметровым. Этот «мясоед» в четыре раза больше своего современного коллеги — южноафриканского льва.

Динозавра назвали Kayentapus ambrokholohali.

В былые времена этот хищник определенно занимал верхушку пищевой цепи, терроризируя множество растительноядных обитателей этих краев. Только вообразите — каждый найденный след терапода был длиной в 57 см и шириной в 50 см!

Примечательно, что ученые считали тераподов более поздними существами, появившимися в конце юрского периода (145 млн лет назад). Гиганты не эволюционировали и вымерли около 65 млн лет назад, пишет moya-planeta.ru

K. ambrokholohali был первым среди хищников. Его потомок тираннозавр рекс превзошел предка в длину и высоту на несколько метров.