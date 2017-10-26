Шторм «Офелия» помог собрать урожай яблок в саду

Шторм с нежным именем «Офелия» принес жителям Ирландии, помимо многочисленных бедствий, и некую пользу.

На прошлой неделе сообщалось, что стихия разверзла ирландские берега и обнажила кости загадочного древнего мертвеца, чему несказанно обрадовались археологи.

Теперь сказать шторму спасибо пришел черед сборщикам урожая яблок, а также всем, у кого есть хоть минимальное чувство прекрасного.

Дело в том, что ирландская река Шур, уровень которой подняла «Офелия», вторглась в яблоневые сады, принадлежащие предприятию — изготовителю сидра. Когда вода сошла, сотрудники завода обнаружили все яблоки бережно сложенными на земле, так что получился удивительный фруктовый ковер.

Теперь никому не придется корячиться, доставая плоды с веток — знай себе нагибайся и собирай в корзину.

Ну а кроме того, фотограф Джонатан Райан не упустил случая запечатлеть эту красоту и поделиться ею с нами.