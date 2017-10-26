Xiaomi анонсирует новую линейку смартфонов

Китайская компания Xiaomi разослала журналистам приглашения на пресс-мероприятие, которое состоится 2 ноября. Судя по всему, на мероприятии покажут новую линейку смартфонов, пишет Tech Radar.

Приглашения на мероприятие в Индии сопровождаются хэштегом #YourBestSelfie. Изображение вспышки и молнии также может говорить о запуске так называемого селфифона для любителей снимать автопортреты. Судя по всему, аппарат получит поддержку фронтальной вспышки, которая позволяет делать селфи в условиях плохой освещенности.

В то же время, некоторые СМИ предполагают, что молния на изображении может говорить о поддержке технологии быстрой зарядки Quick Charge. Ранее модели Redmi Note 4 и Mi A1 имели только обычную зарядку, возможно теперь компания это изменит.

Некоторое время назад Xiaomi рассылала похожие приглашения на презентацию, также сообщая о "новой серии" устройств. В итоге китайская компания показала Mi A1 — первый смартфон Xiaomi с Android One, пишет nv.ua